UFPA divulga listão de aprovados do Processo Seletivo 2020

Foram quase 7 mil vagas preenchidas, distribuídas em 191 cursos de graduação na capital e no interior.

Listão da repescagem têm mais de mil nomes. — Foto: Alexandre Moraes/UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou na manhã desta quinta-feira (30) o listão com os aprovados no Processo Seletivo 2020 (PS). Ao todo foram quase 7 mil vagas ofertadas. A lista está disponibilizada em painéis no campus da universidade, que fica no bairro do Guamá, nas rádios e na internet.

De acordo com a Universidade, mais de 94 mil candidatos disputaram uma das 7691 vagas para ingressar na UFPA. Neste anos, mais de 175 vagas não foram preenchidas para cursos de licenciatura em campi no interior do estado e também para pessoas com deficiência (PcDs). Neste ano, 98,53% dos aprovados realizaram todo o ensino médio no Pará.

Antes da divulgação, em entrevista coletiva o reitor Emmanuel Tourinho, divulgou o nome dos três primeiros lugares gerais, todos do curso de medicina:

Daniel Souza Gonçalves de Araújo

João Vitor Gomes da Silva

Manoel Neri Batista Neto

O processo seletivo da UFPA é o maior do estado. Ao todo, são mais de 93 mil nomes que disputam uma das 6952 vagas, em 191 cursos de graduação.

Suspensão do primeiro listão

Na segunda-feira (27), a UFPA anunciou a suspensão do resultado do vestibular 2020. A decisão foi tomada após a Justiça de São Paulo determinar a suspensão do processo do Sisu.

Na ocasião, a UFPA informou que, com ação judicial questionando a validade das notas do ENEM, utilizadas como critério de avaliação dos candidatos a uma vaga na instituição, a instituição prefere resguardar os direitos dos candidatos inscritos até que as informações prestadas pelo INEP/MEC sejam reconhecidas como válidas e definitivas

