UFPA lança edital para contratação de profissionais em Linguagem de Sinais com salário de R$ 4 mil

São duas vagas para Belém, com salário de R$ 4.180,66, mais auxílio alimentação no valor de R$ 458 e retribuição por titulação. Inscrições poderão ser feitas de 15 a 28/10/2019.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou edital para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Profissionais Técnicos Especializados em Linguagem de Sinais, de nível superior. As inscrições poderão ser feitas na internet no período de 15/10 a 28/10/2019.

No total, são duas vagas temporárias para Belém. Os candidatos devem ter o ensino superior completo em curso de Bacharelado em Letras Libras ou Bacharelado em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais ou em qualquer graduação com uma das habilitações especificadas no edital.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, podendo ser cumprida nos turnos diurno ou noturno e, inclusive, aos sábados. O contratado deverá ter disponibilidade para viajar.

O salário é de R$ 4.180,66 mais auxílio alimentação no valor de R$ 458, além de retribuição por titulação equivalente ao título apresentado no ato da contratação, não sendo permitida alteração posterior a assinatura do contrato.

A seleção compreenderá uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, mediante análise de documentos por banca avaliadora, de caráter classificatório. A prova prática será realizada na cidade de Belém.

Serviço:

Processo Seletivo Simplificado para Profissionais Técnicos Especializados em Linguagem de Sinais

Nível Superior

Vagas: duas (Belém)

Remuneração: R$ 4.180,66 mais benefícios

inscrições: de 15/10 a 28/10/2019, no site do Ceps

Valor da taxa de inscrição: R$ 90, a ser pago por meio de boleto bancário até o dia 29 de outubro de 2019.

