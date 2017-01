UFPA oferece cursos de capacitação em Tecnologia da Informação

As inscrições estão abertas e as aulas iniciam no dia 6 de fevereiro.

Não é obrigatório o vínculo com a UFPA para se inscrever.

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) da UFPA oferece vários cursos de capacitação, em Belém. As inscrições estão abertas e as aulas iniciam no dia 6 de fevereiro. Os cursos envolvem software como Linux e OpenBSD. Veja a programação completa dos cursos no site do centro.

Os cursos são mantidos por meio da cobrança de taxas, que pagam as despesas decorrentes da sua realização. As inscrições podem ser feitas por meio dos telefones do CTIC ou presencialmente. Não é obrigatório o vínculo com a UFPA para se inscrever.

Embora não sejam ofertadas bolsas, alunos e servidores de Instituições de Ensino Superior Públicas têm desconto nas taxas de inscrição. Os alunos de Instituições de Ensino Superior Privadas também têm desconto, desde que comprovem vínculo com os programas FIES e PROUNI.

“Os cursos de capacitação são de grande importância, para que os alunos possam aprender ou aprimorar seus conhecimentos ainda não desenvolvidos em sala de aula”, explica Maria da Graça Moreira, responsável pela Divisão de Capacitação do CTIC

Serviço

Cursos de capacitação do CTIC

Contato: Telefones (91) 3201-7394 / 3201-8963

Mais informações no site do CTIC.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...