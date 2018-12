UFPA oferta vagas com salários que chegam até R$ 20 mil

(Foto: Maycon Nunes/Diário do Pará)-A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou nove editais de concursos públicos que irão preencher 35 vagas para Professor da Carreira do Magistério Superior.

Todas as vagas possuem regime de dedicação exclusiva, com remuneração de até R$ 9.600,92. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, das 14h do dia 12 de dezembro às 18h do dia 11 de fevereiro.

As áreas com vagas são as seguintes: Macroeconomia; Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua Alemã; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Meios de Reprodução da Imagem – Gravura; Sistemas de Informação e Programação para Sistemas Computacionais; Medicina, Odontologia e Enfermagem; Arqueologia Pré-Colonial na Amazônia e Teoria Antropológica; Engenharia Biomédica, Materiais e Processos de Fabricação, Processamento de Sinais e Telecomunicações, Sistemas de Controle e Automação, Sistemas Térmicos, Eletromagnetismo e Termodinâmica; Contabilidade e Finanças.

MAIS VAGAS

A UFPA também divulgou outros três editais de processos seletivos simplificados que irão preencher, em caráter temporário, três vagas no cargo de Professor Visitante ou Visitante Estrangeiro. As áreas são as seguintes: Estudos Linguísticos – Análise, Descrição e Documentação das Línguas Naturais (inscrições de 7 a 17 de dezembro); Psicanálise e Saúde Mental e Coletiva (inscrições de 7 de dezembro a 7 de janeiro); Física da Matéria Condensada (inscrições de 10 de dezembro a 10 de janeiro). A remuneração pode chegar a R$ 19.985,24 para regime de trabalho de dedicação exclusiva, além do auxílio alimentação no valor de R$ 458. A seleção será feita por meio de análise curricular.

Para participar, o candidato deverá entregar pessoalmente ou por procurador, na unidade proponente do processo seletivo simplificado, a documentação exigida ou encaminhá-la pelos Correios, pelo serviço de postagem rápida (Sedex) ou serviço similar, com a documentação já autenticada em cartório, sendo a data de entrega e postagem até o último dia de inscrição.

(Concursos no Brasil)

