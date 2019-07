UFPA seleciona professor com salário de R$ 20 mil

(Foto:Selecionado vai ministrar aulas no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM)

Quem quiser concorrer a uma vaga de professor titular-livre na Universidade Federal do Pará (UFPA) pode se inscrever até o dia 14 de outubro, neste site, para concorrer no novo concurso, com taxa de R$ 180. A lotação será no Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI), para ministrar a disciplina de Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática, no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM). O vencimento será de R$ 19.985,24, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

Para participar, é necessário ter título de doutor; experiência de orientação principal de dissertações de mestrado e teses de doutorado concluídas e defendidas em Programas de Pós-Graduação reconhecidos no país ou no exterior; pelo menos dez anos de experiência em pesquisa, atestada por publicação em veículos da área da educação matemática; e experiência de gestão acadêmica ou científica, atestada pela atuação em instituições de ensino e pesquisa, ou de fomento à pesquisa e à pós-graduação.

As provas serão a escrita e a didática, além de defesa de memorial e julgamento de títulos, podendo ser realizados até 29 de novembro.

Serviço:

Concurso público da UFPA

Inscrições: até 14/10, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 19.985,24, mais R$ 458

