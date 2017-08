UIPP de Alter do Chão terá plantão da Polícia Civil aos fins de semana

Plantão deve iniciar já neste fim de semana. Antes da decisão da Segup, o registro de Boletim de Ocorrência tinha que ser feito na delegacia de Santarém.

A Unidade Integrada do Pro Paz (UIPP) de Alter do Chão, vila balneária localizada em Santarém, no oeste do Pará, deve contar com plantão da Polícia Civil aos sábados e domingos a partir deste fim de semana. De acordo com o Conselho Comunitário da vila, desde a inauguração em 2013 a unidade não funcionava adequadamente.

A decisão sobre o plantão é da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Com essa medida, principalmente os registros de Boletins de Ocorrências (B.O) poderão ser realizados na própria vila.

Sem equipe na UIPP, o registro de crimes era feito na 16ª Seccional de Polícia Civil nos fins de semana. Segundo a Segup, serão deslocados policiais civis de outras delegacias da regional para atender em Alter do Chão, até que o concurso da Polícia Civil, já em andamento, atenda definitivamente a demanda de agentes da vila.

Na quinta-feira (17), a comissão de segurança do legislativo santareno esteve em Belém para tratar sobre a segurança pública do município e em Alter do Chão com o delegado geral do estado, Rilmar Firmino.

Protestos

A insegurança motivou vários protestos em Alter do Chão no decorrer de julho e deste mês. A maior manifestação iniciou na manhã de quinta-feira (17) com um bloqueio em vários trechos da Rodovia Estadual Everaldo Martins (PA-457), que liga Santarém a vila. Também foi cobrado explicações sobre o reajuste da tarifa cobrada em linhas de ônibus que atendem a região.

Para Carlos Santos, presidente do Conselho Comunitário da Vila, nos últimos meses o índice de criminalidade tem aumentado bastante em Alter do Chão, que é um dos pontos turísticos de Santarém que mais recebe visitantes.

Apesar da iniciativa do plantão, ele garante que a comunidade quer que a UIPP funcione integralmente. “Nós temos um prédio inaugurado em 2013, que na verdade nunca funcionou. Reivindicamos isso à Segup e ela assegurou que vai fazer o possível para que ela funcione o mais rápido possível”, disse.

