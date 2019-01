Últimas Vídeo mostra execução de matador de aluguel e esposa em Abaetetuba; assista

Francenildo Dias Cardoso e a esposa dele, Elia Cavalheiro, foram executados a tiros, na tarde de sábado (19), vítimas de atiradores encapuzados que estavam em um carro preto, no bairro da Francilândia, em Abaetetuba, nordeste paraense. O homem era conhecido por diversos crimes.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam dentro de um carro conversando quando homens armados com fuzis e metralhadoras, se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra os dois. Ainda de acordo com a polícia, para se certificarem de que o homem realmente estava morto, os criminosos enfiaram uma faca no coração dele.

Francenildo morreu no local do crime, enquanto Elia foi socorrida por testemunhas e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas morreu no caminho.

Francenildo Dias Cardoso ficou conhecido após ser um dos autores da morte do ex-deputado José Nassar, em maio de 1997, a mando da esposa da vítima. Na época, Nildo, como era conhecido, foi preso e encaminhado ao então presídio São José, onde se envolveu na morte do “Ninja”, um dos mais temidos criminosos do Pará, que também estava recluso e líderava uma rebelião que acontecia no local.

Anos depois, após cumprir pena, Francenildo foi posto em liberdade, mas voltou a ser preso por inúmeros outros crimes.

Ainda de acordo com a polícia, ele era temido no município, por ser ‘matador de aluguel’, e a principal suspeita é que a execução foi um ‘acerto de contas’.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: DOL com informações Márcio Costa/RBA TV

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...