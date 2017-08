Último desaparecido de naufrágio no rio Xingu é encontrado em Uruará, no Pará; buscas são encerradas

Francisco Paiva é 29º sobrevivente encontrado após o naufrágio do navio Capitão Ribeiro. Com isso, a Segup encerra as buscas e continua trabalhando na investigação que levou ao naufrágio da embarcação.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup-PA) informou na noite desta sexta-feira (25) que foi encontrado o 29º desaparecido do naufrágio da embarcação Capitão Ribeiro no rio Xingu, ocorrido na noite da última terça-feira (22). Com isso, a Segup encerrou as buscas por mais sobreviventes. Veja quem são as vítimas do naufrágio no Rio Xingu, no Pará.

Segundo o órgão, Francisco Paiva foi resgatado por ribeirinhos e seguiu para o município de Uruará, onde foi localizado. Com isso, o órgão de segurança deu por encerrada as buscas por sobreviventes e continuará o trabalho de investigação que levou o naufrágio do navio no rio Xingu. A tragédia contabilizou 29 sobreviventes e 23 mortos.

Na tarde desta sexta-feira, o penúltimo desaparecido encontrado foi Israel da Silva Sousa. Ele foi resgatado por moradores de uma comunidade ribeirinha e levado para vitória do Xingu. Lá, Israel recebeu atendimento e, por conta própria, seguiu para Santarém. Uma equipe da Defesa Civil foi até o local e confirmou que ele estava vivo.

Ainda nesta sexta-feira, foram velados, na casa de familiares, os corpos das duas crianças encontradas. Os dois irmãos eram de Porto de Moz.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...