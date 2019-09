Último dia de inscrição para processos seletivos especiais da Ufopa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No ato da inscrição, o candidato deve assinalar o item de declaração de autorreconhecimento no formulário eletrônico. Ainda no momento da inscrição, o candidato deve indicar, obrigatoriamente, sua primeira opção de curso, e poderá ainda indicar mais três opções, dentre os cursos oferecidos neste processo seletivo.

Encerram nesta segunda-feira (16), as inscrições para o Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) para ingresso no primeiro semestre de 2020. A inscrição é gratuita e será realizada até hoje 16 de setembro de 2019, exclusivamente pela Internet .

