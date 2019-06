Último dia para pagar a inscrição no concurso da prefeitura de Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto: Reprodução)-Os inscritos no concurso da prefeitura de Rurópolis, sudoeste paraense, têm até esta terça-feira (11), para pagar a taxa de inscrição. O boleto é emitido através da página da organizadora do concurso . O certame oferece 415 vagas, sendo 217 para a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e 198 para outras secretarias. Os cargos são destinados para candidatos de níveis fundamental incompleto, médio e superior. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 5 mil.

