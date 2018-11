Último Miss Bumbum teve surpresas e respeito às diferenças

Débora Porto representou as mulheres mais “cheinhas” e mostrou que beleza não tem padrões pré-estabelecidos (Foto: Divulgação)

Conhecido por eleger o bumbum mais famoso do Brasil, o concurso Miss Bumbum chegou a sua última edição realizada este ano. Em 2018, a competição foi marcada por novidades e respeito às diferenças.

Uma delas foi a participação da modelo plus size, Débora Porto.

E também a participação de Paula Oliveira, primeira candidata transexual, representante do Amazonas, ela roubou a cena.

Junto com Débora, as duas foram as participantes que provocaram suspiros na plateia

O Miss Bumbum 2018, realizado na segunda-feira (5), elegeu a representante de Rondônia, Ellen Santana, como a dona dos glúteos mais belos do país

O concurso já teve a participação de Andressa Urach, uma das finalistas mais famosas do evento.

