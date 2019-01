Últimos dias para inscrições ao processo seletivo regular 2019 da Ufopa; são 1.413 vagas

Campus Tapajós da Ufopa, em Santarém — Foto: Gustavo Campos/G1 -Podem participar da seleção candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2017 ou 2018.

Encerram no dia 14 de janeiro, as inscrições para o Processo Seletivo Regular Unificado 2019 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que está ofertando 1.413 nos cursos de graduação em Santarém (sede) e nos campi: Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. A seleção destina-se aos candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente. Gratuitas, as inscrições estão sendo realizadas no site da Ufopa.

O PSR 2019 oferece 1413 vagas, sendo 1129 vagas para os cursos ofertados em Santarém, 35 vagas para Alenquer, 35 vagas para Monte Alegre, 72 vagas para Oriximiná, 36 vagas para Itaituba, 71 vagas para Juruti e 35 vagas para Óbidos.

De acordo com o edital de seleção, a Ufopa reservou 711 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais, a serem preenchidas conforme legislação vigente. Os candidatos classificados para as vagas reservadas aos cotistas deverão comprovar, por ocasião da habilitação institucional, que se enquadram nos critérios do grupo. A não comprovação acarretará a eliminação do candidato, sem possibilidade de reclassificação.

