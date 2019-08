Últimos presos transferidos de Altamira começam a chegar em Belém

Primeiro avião chegou à capital: 26 estão sendo transferidos esta sexta (Foto:Cláudio Pinheiro)

Dois aviões partiram esta manhã de Marabá: grupo é o que teve quatro mortes

A primeira de duas aeronaves que partiram de Marabá rumo a Belém esta manhã (2), com 26 detentos restantes da operação de transferência de apenados após o massacre de 58 presos ocorrido na última segunda-feira (29), no Centro de Recuperação Regional de Altamira, acaba de pousar na capital. A chegada ocorreu por volta das 14h15.

LEIA TAMBÉM:Polícia indicia por homicídio 26 presos que estavam no caminhão onde 4 detentos foram mortos no Pará

Os presos trasnferidos esta sexta-feira ainda fazem parte do grupo de 30 detentos que saíram do presídio de Altamira, em um caminhão-cela, na tarde da última terça-feira (30). Eles eram transportados por estrada quando quatro desses presos foram assassinados na madrugada de quarta-feira (31), enquanto pernoitavam em Marabá.

Os presos só puderam partir de Marabá após a conclusão das audiências de custódia e homologação das prisões preventivas dos envolvidos no inquérito que apura as mortes de quatro presos no caminhão-cela. A Polícia Civil já indiciou 22 detentos pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado no caso das 58 mortes ocorridas no presídio.

O traslado dos detentos para Belém está sendo feito em aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Eles usam algemas de três pontos e são escoltados por agentes penitenciários e policiais militares. Toda a operação de transferência envolve cerca de 50 profissionais da Segurança Pública.

A primeira aeronave saiu de Marabá às 12h31 e tinha previsão inicial para chegar em Belém por volta de 14h. Nesse voo foram transferidos os seguintes presos: Marlon Ribeiro Gomes, Jackson Silva Lemos, Ozeias Oliveira Souza e Elimar Salustiano de Sousa.

A segunda aeronave saiu às 13h e deve chegar em Belém às 14h30, com os seguintes presos: Bueno Victor da Silva Gomes, Marcelo Teixeira Pereira, Willian Pereira da Silva, Antônio Carlos de Souza e Lucas Oliveira de Almeida.

A previsão é de que todos os 26 detentos sejam transferidos ainda hoje.

Por:Redação integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...