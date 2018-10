Um avião da Lion Air cai no mar de Java com 188 pessoas a bordo

Imagem de arquivo de uma aeronave da companhia. (Foto:Trisnadi AP) – Um vôo da companhia aérea ‘low cost’ da Indonésia, a Lion Air, caiu na manhã desta segunda-feira, 29, hora local, pouco depois de decolar da capital, Jacarta. O avião, um recém-lançado Boeing 737 MAX 8 – seu primeiro voo tinha sido em julho, de acordo com a página airfleets.com, especializada em aviação – estava indo para Pangkal Pinang (Bangka Island) – uma cidade localizada a uma hora ao norte de a megalópole indonésia – e caiu no mar de Java em um ponto não muito distante da costa. O voo JT 610 deixou o aeródromo com 188 pessoas a bordo às 6h20 e, 13 minutos depois, a torre de controle perdeu toda a comunicação com os pilotos.

“É verdade que perdemos o contato com o voo Lion Air JT 610. Transmitimos a informação às equipes de resgate”, declarou um porta-voz de AirNav Indonésia em um comunicado. “Confirmou-se o acidente”, acrescentou, por sua vez, o diretor da agência nacional de emergência, Muhammad Syaugi. Os serviços de resgate montaram um operativo para atender as possíveis vítimas da aeronave.

Fonte:brasil.elpais.com

