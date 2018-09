Um Çairé cheio de magia

(Foto: Clodoaldo Corrêa) – O levantamento dos mastros enfeitados com frutas e flores, pedindo fartura, marcou ontem a abertura oficial do Çairé em Alter do Chão, no município de Santarém, com o rito religioso que reuniu cerca de 2,5 mil pessoas. Realizada desde o século 17, em louvor ao Divino Espírito Santo, incorporando elementos da natureza e folclore indígena, este ano a festa tem como tema “Crença e Magia. Encantos da Amazônia”. De hoje até domingo, a localidade recebe não só a parte religiosa, mas também apresentações de grupos tradicionais e shows musicais, com destaque para o Festival dos Botos, com a disputa entre o Boto Cor de Rosa e o Boto Tucuxi, na noite de sábado.

Na encenação da lenda do boto, o Cor de Rosa terá a missão de tentar quebrar a invencibilidade do Tucuxi, que no ano passado conquistou a terceira vitória seguida, mostrando inovações e apostando no discurso em defesa dos povos indígenas.

Entre as atrações culturais desde ano, há grupos de carimbó como o Cumaru e Kuatá, shows de artistas como o violonista Sebastião Tapajós, do cantor e percussionista Silvan Galvão, do cantor David Assayag, Jana Figarella, Arraial do Pavulagem, Quinta Dimensão e Banda Tapajoara.

Mas a intenção da organização este ano foi também reforçar a parte religiosa e centenária da festa, mantendo seus personagens tradicionais, como a saraipora (responsável por conduzir o Arco do Çairé), as procissões, ladainhas e reuniões de café da manhã e almoço, sempre começando pela Alvorada, às 5h. “Toda a tradição religiosa está sendo mais divulgada, mais valorizada, e principalmente, mais participativa. Temos testemunho de pessoas que moram em Santarém e nunca tinham participado desse evento religioso, isso demonstra que muita gente até mesmo do município não tem conhecimento dos personagens e do verdadeiro significado do Çairé. Lembramos muito do Festival dos Botos, que não deixa de ter a sua importância como atração do Çairé. Uma festa não apaga o brilho da outra. Focamos na valorização do Çairé por completo”, disse o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.

Este ano, o rito religioso também contou com dois novos personagens: o sargento, que é auxiliar do capitão, e a moça do tamborim, que se juntou às moças das fitas representando a pureza e a inserção da mulher na musicalidade do ritual.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA

05h Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h Café da Manhã (Praça do Çairé)

12h Rito Religioso | Folia (Praça do Çairé)

12h Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

14h Carimbó (Cumaru) (Praça Sete de Setembro)

16h Carimbó (Kuatá) (Praça Sete de Setembro)

18h Folia (Praça do Çairé)

19h Ladainha | Procissão ao Redor do Mastro | Cerimônia Beija-Fita (Praça do Çairé)

20h Jantar Rito Religioso (Praça do Çairé)

20h Show Vicente Filho & César Brasil (Praça do Çairé)

21h Show Amazonas do Tapajós – com Sebastião Tapajós (Lago dos Botos)

22h30 Show Dedim Gouveia (Lago dos Botos)

00h Banda Amazon Beach (Lago dos Botos)

SÁBADO

05h Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h Café da Manhã (Praça do Çairé)

10h Carimbó (Banzeiro) (Praça Sete de Setembro)

12h Rito Religioso | Folia (Praça do Çairé)

12h Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

14h Carimbó (Cobra Grande) (Praça Sete de Setembro)

16h Futevôlei (Praia do Cajueiro)

16h Arrastão de Carimbó (Praça Sete de Setembro para Praça do Çairé)

18h Folia (Praça do Çairé)

19h Ladainha | Procissão ao Redor do Mastro | Cerimônia Beija-Fita (Praça do Çairé)

20h Jantar Rito Religioso (Praça do Çairé)

20h Show Nato Aguiar & Eduardo Dias (Praça do Çairé)

21h30 Esquenta Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

22h Apresentação Tucuxi (Lago dos Botos)

00h15 Esquenta Boto Cor-de-Rosa (Lago dos Botos)

00h45 Apresentação Boto Cor-de-Rosa (Lago dos Botos)

03h Show David Assayag (Lago dos Botos)

DOMINGO

05h Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h Café da Manhã (Praça do Çairé)

10h Carimbó Tatu Kanastra (Praça Sete de Setembro)

12h Folia | Rito de Agradecimento (Praça do Çairé)

12h Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

14h Carimbó – Silvan Galvão (Praça Sete de Setembro)

16h Futevôlei (Praia do Cajueiro)

16h Arrastão de Carimbó (Praça Sete de Setembro para Praça do Çairé)

18h Folia (Praça do Çairé)

19h Rito Religioso | Celebração da Santa Missa (Praça do Çairé)

20h30 Show Black Hotel (Lago dos Botos)

20h30 Show Jana Figarella (Praça Sete de Setembro)

21h30 Show Arraial do Pavulagem & Convidados (Praça Sete de Setembro)

23h Banda Quinta Dimensão (Lago dos Botos)

00h30 Banda Tapajoara (Lago dos Botos)

SEGUNDA

05h Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h Café da Manhã (Praça do Çairé)

08h Rito Religioso | Bênção Final (Praça do Çairé)

08h Derrubada dos Mastros (Praça do Çairé)

08h Procissão para guardar Mastros (Praça do Çairé)

08h Macucauá | Desfeiteira | Quebra-Macaxeira (Praça do Çairé)

08h Distribuição de Tarubá (com ou sem cachaça) (Praça do Çairé)

12h Cecuiara/Almoço Confraternização Rito Religioso (Praça do Çairé)

17h Apuração Votos Botos (Lago dos Botos)

20h Chorimbó Dona Glória (Palco Externo da Praça do Çairé)

21h Festa dos Barraqueiros – Banda Cintura Fina (Lago dos Botos)

(Com informações da Agência Santarém)

