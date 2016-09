Um dos Assaltantes mais procurado de Novo Progresso é morto em cidade do MT.

A foto do assaltante que atemorizou a cidade em assaltos a mão armada , foi postado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (02), morto em cidade do Mato Grosso. Ele Postou foto na internet (Facebook) com dinheiro dos assaltos, depois desapareceu.

O real como foi morto ainda não foi divulgado, na postagem cita que; “ Gustavo que estava assaltando em Novo Progresso foi morto nesta semana no exercício de sua função. Com informações não oficial confirma que foi morto em Cuiabá no estado do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz da foto foi reconhecido como o assaltante que estava atemorizando a cidade de Novo Progresso com suas ações. Ele assaltou uma loja de arma, e roubou 10 mil reais de uma casa lotérica no mesmo dia.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

