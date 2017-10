Um grave acidente registrado na BR 163 próximo a cidade de trairão envolvendo dois caminhões tanque fez uma vítima fatal.

A colisão aconteceu neste fim de semana.

O acidente aconteceu por volta de 11:00 horas da noite de sexta feira na BR 163, próximo a cidade de Trairão, quando um caminhão tanque carregado com 25 mil litros de diesel bateu na traseira também de outro caminhão tanque, mas com apenas 10 mil litros do mesmo combustível.

Segundo informações o motorista de 38 anos, mas conhecido pelo apelido de caroço teria perdido o controle do veículo menor e saiu arrastado até uma ribanceira. Caroço não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O corpo de bombeiros da cidade de Itaituba foi até o local do acidente para fazer o atendimento das vítimas, mas somente Antônio Wilson Gomes Pereira de aproximadamente 52 anos que conduzia o caminhão maior foi encaminhado a cidade de Trairão com várias fraturas pelo corpo.



Ainda de acordo com o Sargento Nascimento do corpo de bombeiros, foi um acidente bastante grave devido envolver dois caminhões tanques carregados de combustíveis, segundo ele a possibilidade de óbito é muito grande nesses acidentes.

