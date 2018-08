Um jovem morre e outro fica gravemente ferido após colidir moto com carreta na BR 163 em Novo Progresso

Um grave acidente de trânsito na rodovia BR-163, trecho que liga Novo Progresso a Comunidade Nova Bandeirante no município de Novo Progresso, deixou uma pessoa morta outra gravemente ferida na manhã desta terça-feira (21), por volta das 4h00mn. Segundo a informação que atendeu a ocorrência, no acidente envolveu uma carreta [ não identificada]e uma motocicleta de Novo Progresso.

Dois Jovens, SIPRIANO CASSOL NETO de 19 anos e SIDNEI FORTES DAGOSTIN de 19 anos, moradores de Novo Progresso seguiam em uma moto [modelo não identificado], no sentido Novo Progresso /Miritituba, quando colidiu com uma carreta que seguia no sentido contrário, a carreta evadiu-se do local sem prestar socorro, um morreu.

Com a colisão, os motociclistas foram arremessados ao solo com grande impacto, o SAMU foi chamado para socorrer as vitimas, o Jovem SIDNEI FORTES DAGOSTIN veio a óbito no local.

A motocicleta estava sendo pilotada por Sipriano Cassol , o jovem esta hospitalizado com muitos ferimentos.

A PM foi chamada para atender a ocorrência, familiares tentaram encontrar o carreteiro, como o fluxo de carreta é muito grande ele conseguiu fugir ou se escondeu em alguma garagem ou pátio de postos de combustível na cidade.

Aguardem mais informações.

Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

