Um morre após carro pegar fogo ao bater de frente com carreta em Novo Progresso

Acidente ocorreu na BR -163 ; passageiro ficou gravemente ferido.

(Carro envolvido no acidente pegou fogo- Foto WhatsApp) -Uma pessoa identificada como “Tonho Cardoso” (Cabeça) de um carro de passeio, morreu na madrugada deste domingo (13), na rodovia BR -163 , próximo a Novo Progresso, no, após o veiculo bater de frente com uma carreta.

De acordo com a informação coletada no local , no carro de passeio estavam duas pessoas – o homem que faleceu (“Tonho Cardoso” (Cabeça) ) e Odilon Camargo, que teve ferimentos.

Ele foi levado para o Hospital da cidade seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

O caminhoneiro, que seguia do Mato Grosso Para o Porto de Miritituba, não se machucou.

O motorista da carreta se evadiu do local , não prestou socorro as vitimas.

O veiculo com duas pessoas seguia sentido Novo Progresso Alvorada da Amazônia, o veiculo bateu na grade de proteção as margens da rodovia antes de pegar fogo. O SAMU socorreu as vitimas, a vitima morreu no local.

Não foi divulgado quem conduzia o veiculo!



