Um morto e um ferido após tentativa de roubo em Redenção

Railton foi baleado e morreu durante atendimento no unidade de saúde local. Comparsa conseguiu fugir ferido. (Foto:Blog do Dinho / Divulgação)

Morte de suspeito chamou atenção de quem o conhecia, pois ele seria trabalhador contratado da prefeitura

Railton Queiroz da Paz, de 22 anos, foi assassinado a tiros, em Redenção (sudeste do Pará). No final da noite de terça-feira (23), ele e mais um homem, ainda não identificado, teriam tentado roubar algumas pessoas, que estavam em via pública, no Setor Morada da Paz. Entre as possíveis vítimas, havia uma pessoa armada. Ela reagiu e matou Raiton. O comparsa dele foi ferido, mas ainda conseguiu fugir na moto que a dupla usava.

Após fazer os disparos, a pessoa que estava armada fugiu do local e também ainda não foi identificada. Railton estava vivo e foi socorrido para a unidade municipal de saúde de Redenção. Morreu durante o atendimento. Policiais militares que atuaram na ocorrência suspeitam que o rapaz e o comparsa não identificado sejam os responsáveis por uma onda de assaltos na cidade. Já que eles sempre agem da mesma forma: grupos de pessoas e roubo de celulares.

Quando Railton foi identificado, algumas pessoas não conseguiram entender o que havia ocorrido:o jovem morto tinha um histórico de trabalhador. Havia trabalhado, em regime de contrato, na Prefeitura Municipal de Redenção, apontam conhecidos. A prefeitura ainda não deu confirmações a respeito ou emitiu posicionamento. Já os policiais militares comentam que ele era conhecido por ser dependente químico.

A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar o comparsa de Railton e também o autor dos disparos. Tudo precisa ser explicado. Só se sabe o modelo da moto usada pela dupla: uma Honda CG Fan de cor preta. Outras informações, como placa ou sinais específicos não foram identificados.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...