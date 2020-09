Um usuário e outro suspeito de tráfico de drogas foram presos em Novo Progresso

Material apreendido pela polícia — (Foto: Divulgação Polícia ) – Suspeito de tráfico de drogas tem passagem por assalto na fronteira do Paraguai e homicídio em Curitiba -PR.

Eles estavam com drogas, celulares e dinheiro.

Um usuário foi preso neste domingo (06) em flagrante por Policiais Militares sob comando do 3º Sargento Maduro soldados Paiva e Bendes, com uma pedra de Crack no Bairro Santa luzia ( peixotinho) e entregou onde adquiriu a droga que levou a prisão do suspeito de tráfico de drogas no município.

O Traficante Gilberto de Jesus Pereira, foi preso em sua residência com seis (6) trouxas de crack, R$ 782 (setecentos e oitenta e dois reais), e um aparelho celular Sansung. Ao ser preso mesmo começou ter passagem pela polícia por assalto na fronteira do Paraguai e homicídio em Curitiba no Paraná.

o a venda está detido e passará pela audiência de custódia, o mesmo tem duas passagens por

Após o flagrante, a dupla foi levada à Delegacia de Polícia civil o usuário foi liberado , o suspeito de trafico aguarda audiência de Custodia.

