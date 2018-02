Uma a cada seis pessoas sofrerá um AVC. Saiba como prevenir um derrame

(Foto: Divulgação) O acidente vascular cerebral (AVC) é um problema grave. Entretanto, pequenas mudanças de hábito podem ajudar a prevenir um derrame. (Foto: Divulgação)

Uma a cada seis pessoa irá sofer, ao longo da vida, um acidente vascular cerebral (AVC), o popular “derrame”. A previsão faz parte de um estudo divulgado pela Organização Mundial do AVC, que apesar de alarmante, apresenta uma esperança: 90% dos casos poderiam ser evitados com a prática de hábitos mais saudáveis. Conheça alguns fatores que agravam o risco da doença e como evitar.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Principal fator de risco de derrame, a pressão alta pode causar lesões em vasos sanguíneos, principalmente quando associada a outras complicações. A principal recomendação é uma boa alimentação, pratica de exercícios físicos e evitar o estresse.

APNEIA DO SONO

A apneia é quando a respiração é interrompida durante o sono. Além do incômodo, a apneia estressa o organismo e altera os batimentos cardíacos, além de, a longo prazo, causar hipertensão e aumento de peso, dois fatores de risco ao AVC.

COLESTEROL ALTO

O colesterol alto tende a endurecer os vasos sanguíneos, formando placas que podem entupir as veias e provocar um AVC. Alimentação balanceada e exercícios físicos são uma forma de combate.

DIABETES

A doença causa lesões nas paredes das artérias, alterando a circulação. Geralmente está associada a outros fatores de risco, como hipertensão e sobrepeso.

OBESIDADE E SEDENTARISMO

O sobrepeso muitas vezes está relacionado com a hipertensão, colesterol alto e mesmo a diabetes. A falta de atividade física também aumenta o risco, já que a pessoa perde os benefícios dos exercícios cardiovasculares.

Nestes casos, o ideal é alimentação balanceada e pelo menos 30 minutos de exercícios diários. Caso a malhação não seja uma opção, outras pequenas medidas podem ajudar, como trocar o elevador pela escada, passear com o cachorro, descer do ônibus algumas paradas antes do ponto ou mesmo trocar os automóveis por uma bicicleta.

TABAGISMO

As toxinas presentes no cigarro podem causar lesões nos vasos sanguíneos. Médicos afirmam que, mesmo em doses mínimas, o cigarro ainda causa problemas à saúde. Ah, fumantes passivos, que apenas respiram a fumaça do cigarro dos outros, também estão mais sujeitos a um AVC.

IDADE E GENÉTICA

Dois fatores dos quais não podemos escapar, mas que tem influência direta no risco de um AVC. Se há casos de derrame na família, tenha cuidados extras. Exercícios físicos e boa alimentação são de suma importância, principalmente com o avançar da idade.

(Com informações do UOL)

