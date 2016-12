Uma chapa deve concorrer à mesa diretora da Câmara de Novo Progresso

Seis vereadores da base do prefeito eleito Ubiraci Soares (PSC) fecharam, nesta semana, composição da chapa que irá disputar a mesa diretora da câmara, no próximo domingo (1º de janeiro). Nego do Bento (PROS) é o candidato à presidência; Edemar Onetta (PMDB) o primeiro vice-presidente; Juarez Civieiro (PSC), primeiro secretário; e Chico Souza (PSC), segundo secretário.

Esta composição pode sofrer mudança, já que na véspera da eleição ainda se articula mais apoio para unificar a candidatura do candidato a presidente Nego do Bento.

Os cargos da mesa diretora pode ser ofertado aos demais vereadores , que até então era tido como adversários do outro grupo político formado, pelo PSDB, PSB.

Por outro lado, o grupo formado por PSDB e PSB não conseguiu apoio para lançar uma segunda chapa, à mesa diretora.

Inicialmente só o cargo de presidente esta definido, Nego do Bento (PROS); quanto aos nomes cogitados e citados acima,estão sujeitos alterações, os cargos de vice-presidente e primeiro secretário desta chapa podem ser discutidos e outros nomes serem indicados. O que o grupo deseja não é o poder e sim uma mudança de mentalidade e atitude no Legislativo local.

Um tucano informou ao Jornal Folha do Progresso que uma chapa de consenso neste momento está inviabilizada por conta da imposição do outro grupo. Segundo ele, a chapa do outro lado já está formada e estaria sendo imposta para os vereadores do PSDB-PSB, o que não é aceito. “Não temos problemas com nomes e sim com a forma como está sendo imposta a chapa”.

Conforme Jornal Folha do Progresso já informou, o vereador Nego do Bento (PROS) garantiu que é candidato a presidente em consenso no grupo de apoio ao prefeito Macarrão (PSC). Segundo Nego do Bento vereadores da oposição também estão aderindo ao seu nome, e a composição da chapa oficial será entregue na forma regimental antes da eleição no dia da posse neste domingo 1º de janeiro, estou confiante,disse.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

