Uma criança e três adolescentes são baleados em campo de futebol

(Foto:Reprodução) – Vítimas estariam jogando bola quando os tiros começaram

Uma criança de seis anos e três adolescentes de 13, 16 e 17 anos foram baleados no final da tarde da última quinta-feira (13) na vila do Rato, município de Marabá, sudeste do estado, enquanto participavam de uma partida de futebol.

A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar (PM), que foi acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop) e atendeu o caso com policiais do 4º Batalhão.

De acordo com a PM, o chamado foi para uma ocorrência de troca de tiros, mas, chegando ao local, os policiais, em com testemunhas, descobriram que uma criança de seis anos e os três adolescentes haviam sido baleados e levados para o Hospital Municipal de Marabá. Eles não estariam envolvidos em nenhuma troca de tiros.

As testemunhas informaram à PM que os disparos foram feitos por indivíduos que residem no bairro Francisco Coelho. Diante da informação, os policiais seguiram para o endereço e, durante as incursões no bairro indicado, um dos suspeitos, identificado como Francival Mota da Silva Júnior e conhecido pelo apelido “Júnior Boto”, foi encontrado e preso. Ele é acusado de ser o autor dos disparos e foi apresentado na 21ª Seccional de Polícia Civil de Marabá. O outro suspeito não foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o baleamento está sendo investigado e o homem preso em flagrante irá responder por tentativa de homicídio.

Três das vítimas já teriam recebido alta do hospital e uma continua internada, mas não há informações atualizadas e detalhadas sobre seus estados de saúde.

Por:Tainá Cavalcante

