Uma em cada 10 pessoas que soltam fogos de São João sofrem acidentes, dizem Bombeiros do PA

Veja dicas sobre como soltar fogos de forma segura e acompanhe a orientação dos médicos sobre o que fazer em caso de acidente

O barulho dos fogos faz parte dos sons típicos de São João – porém, ao contrário da música das quadrilhas, o estrondo das pistolas é controverso: segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros, de cada 10 pessoas que soltam fogos, uma sofre algum tipo de acidente.

Foi o que ocorreu com o advogado Renan Figueiredo que, 24 anos após um acidente, ainda se lembra de quando um foguete estourou em sua mão, causando queimaduras. “Sempre recomendo às crianças para não soltarem fogos, e aos adultos para manterem a distância de seus corpos. Se não fosse o pai do meu amigo, que na época me socorreu a tempo, a queimadura poderia ter sido grave”, relembra Renan.

Além das crianças, especialistas alertam para o perigo da combinação de fogos e bebidas alcóolicas. “Não temos dados específicos sobre vítimas de fogos juninos, mas elas aumentam nessa época do ano. A maioria é formada por homens, que normalmente estão sob o efeito de álcool”, disse Milvio Neto, coordenador do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano.

Cuidados para evitar acidentes

A prevenção começa desde o momento da compra dos fogos e pistolas. Por conta disso, os bombeiros vistoriam desde o mês de maio as lojas que comercializam os fogos.

“Todo local precisa estar com a liberação do Corpo de Bombeiros em dia, assim como a certificação do Exército Brasileiro. Verificamos se as saídas de emergência estão bem localizadas, as formas de armazenamento dos fogos, que precisam estar longe do chão, em prateleiras de no máximo 2 metros. Os corredores precisam ter pelo menos um metro de largura para facilitar a retirada do material sem causar nenhum dano”, disse o capitão Raimundo Nonato Moura.

Com os fogos comprados em local adequado, os bombeiros recomendam a leitura atenda das instruções, e jamais soltar o rojão com as mãos: a dica e usar o suporte que vem na embalagem, fixando o rojão na base com firmeza para evitar acidentes. Crianças não devem soltar rojões de qualquer tipo.

O que fazer em caso de queimadura

Mesmo seguindo todas as recomendações, é preciso ficar atento para saber o que fazer caso alguma coisa dê errado. A orientação dos médicos é que a vítima de queimadura por fogos de artifício ligue para o 190 solicitando resgate imediato. Para aliviar a dor, o paciente pode mergulhar a parte queimada em água corrente. É muito importante não usar outros produtos ou receitas caseiras, como aplicação de pasta de dente, que podem piorar o ferimento.

“Algumas dessas substâncias podem aprofundar as lesões e atrapalham o diagnóstico inicial. A pasta tem a sensação de refrescância, mas acaba mascarando a sensação de dor, e possui produtos químicos que podem piorar a lesão. Esses produtos caseiros, como pasta dental, café ou manteiga, têm que ser evitados”, esclarece Milvio.

