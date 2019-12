Uma morte a cada três horas e meia: fim de semana registra homicídios e acidentes violentos em Belém

(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal) – Duas chacinas, três acidentes e outros quatro homicídios deixaram 13 pessoas mortas

Pelo menos 13 pessoas perderam a vida de forma violenta entre a manhã de sábado (7) e a noite de domingo (8) na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Foram dez vítimas de assassinatos e três de acidentes violentos. Dos dois casos foram chacinas, uma na noite do sábado, no bairro do Curuçambá, e outra na tarde de domingo, no Reduto, que vitimaram, ao todo, seis pessoas, todas do sexo masculino.

Confira informações sobre cada um dos episódios:

1. Agiota colombiano é morto com três tiros na estrada do Aurá, em Ananindeua

A vítima do primeiro caso do final de semana foi o colombinado Eder Harol Gutierrez Martinez, de 29 anos. O crime aconteceu às 11h45 desábado (07), na BR-316, na entrada da estrada do Aurá, em Ananindeua.Ele aguardava em uma motocicleta para atravessar a BR quando um carro se aproximou e um homem encapuzado desceu disparando contra a vítima que morreu na hora com dois tiros na cabeça e um na região do pescoço.Eder, segundo a Polícia, trabalhava em uma empresa, mas também era agiota (emprestava dinheiro a juros), atividade que, segundo as autoridades, pode ter gerado a motivação para o crime de homicídio.

2. Polícia instaura inquérito para apurar triplo homicídio no Curuçambá

Às 19h de sábado (7), um triplo homicídio foi registrado no bairro do Curuçambá. Jhonny Ramos Marinho, 28; José Carlos Miranda, 38 e o jovem atleta de remo do Clube do Remo, Deyvison Renato Siqueira Souto, foram assassinados quando saíam do campo de futebol Mirandinha, localizado no bairro Curuçambá, em Ananindeua.De acordo com testemunhas, os atiradores dispararam diversas vezes contra o carro em que estavam as vítimas. Todos morreram ainda em via pública.

3. Acidente de trânsito no Telégrafo deixa uma mulher morta

O primeiro dos três acidentes de trânsito que foram registrado no final de semana com morte aconteceu ainda na noite de sábado (7) na travessa Djalma Dutra esquina com a avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Telégrafo. Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um táxi e uma motocicleta. A vítima morta foi identificada como Sônia do Rosário Barroso de Sousa, 50, que conduzia a moto. Ela foi atropelada pelo carro envolvido. O motorista do veículo, Adivaldo Santana Costa Pessoa, 59, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

4. Baleamento no Jurunas acaba em uma pessoa morta

Também na noite de sábado (7) outra morte violenta foi registrada em Belém. Dessa vez, a vítima foi Luiz Augusto Neves da Silva, assassinado na Rua dos Timbiras, próximo a Monte Alegre, no bairro do Jurunas. A vítima, segundo informações da polícia, aguardava a chegada do time que disputava um torneio de futebol, no bairro Curuçambá, o mesmo que teve três atletas atacados por tiros horas antes, quando foi surpreendida pelos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia apura se há relação entre a morte dos atletas e a de Luiz.

5. Acidente de trânsito resulta em morte na Pedreira

Outro acidente de trânsito resultou em mais uma vítima morta na noite de sábado (7). Um motorista visivelmente embriagado entrou na contramão na travessa Humaitá com a rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, e colidiu com uma motocicleta, atropelando duas mulheres. Uma delas, identificada como Andreia Alves Ferreira Feitosa, 45, ainda foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima ficou ferida.

6. Homicídio na Marambaia

O primeiro homicídio de domingo foi registrado às 00h20 na Passagem do Além, acesso pela rua da Marinha, na Marambaia, Região Metropolitana de Belém. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) confirmou o caso. A Polícia Civil foi procurada para repassar mais detalhes e informou que a vítima é um homem, sem identificação, e que testemunhas relataram que ele foi assassinado por pessoas, ainda não identificadas, que estavam em uma motocicleta e o mataram próximo a um bar.

7. Homicídio no Levilândia

Logo em seguida, um outro homicídio foi registrado na cidade, às 00h30. Dessa vez, o crime aconteceu na Rua dos Ipês, conjunto Floresta Park, entre as ruas Castanheira e Pau D’arco, no Levilândia. A vítima, identificada como Rogério Melo Miranda, tinha 24 anos. O irmão dele, Carlos Melo Miranda, também foi baleado, mas resistiu aos ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

8. Três lavadores de carros são executados por homens em uma moto

No mesmo final de semana, outro triplo homicídio foi registrado: às 17h30 de domingo (8), três homens foram assassinados na travessa Piedade, entre Manoel Barata e o de Almeida, no bairro do Reduto. Segundo as primeiras informações no local, os três estavam bebendo desde a manhã em frente a uma distribuidora de bebidas e, em dado momento, dois homens chegaram em uma moto e dispararam cerca de 15 vezes contra as três vítimas. Todas foram atingidas e morreram no local.

9. Motociclista morre ao tentar desviar de buraco

Por fim, um motociclista morreu em decorrência de um acidente de trânsito na avenida Arthur Bernardes, no sentido aeroporto, na noite de domingo (8), no bairro Val-de-Cães. Ele tentou desviar de um buraco que fica ao lado da ciclovia, próximo à Base Aérea de Belém, quando perdeu o controle e morreu em virtude da queda.

