Uma mulher morre e outra esta internada com suspeita de meningite em Novo Progresso

Alcilene de Souza, tinha 27 anos de idade, morreu no Hospital Municipal em Novo Progresso na manhã desta segunda-feira(16), por volta das 05 horas da manhã, em consequência de meningite.

Ao dar entrada no HMNP, na terça-feira da semana passada(10), Alcilene foi internada reclamando de fortes dores de cabeça e várias outras partes do seu corpo, além de torcicolo. Porém, num primeiro momento a meningite não foi identificada pelos médicos, que precisaram de exames mais detalhados para a confirmação do diagnóstico na paciente.

O diretor técnico do hospital, informou que a paciente morava no Bairro Setor Industrial em Novo Progresso, tinha 27 anos e apresentava um quadro de meningite bacteriana e todos os procedimentos foram tomados , inclusive o entubamento, mas infelizmente o quadro agravou-se no sábado passado(14), quando a jovem senhora teve a morte cerebral confirmada. Desde então ela era mantida pelos aparelhos, que os familiares não aceitavam que desligasse, fato que só ocorreu na manhã de ontem(16).

Uma segunda paciente, também moradora da cidade está internada no hospital, também com suspeita de estar com a doença, sob os cuidados da equipe médica.

Ao se depararem com os dois casos, a primeira preocupação das equipes foi apontar se havia relação entre eles, o que foi descartado. O Secretário de Saúde Eloido Bertollo esteve reunido com a direção e os médicos do Hospital Municipal pedindo máxima atenção e alerta, devido a alta periculosidade da meningite. Ações preventivas já estão sendo mobilizadas pela secretaria.

Os médicos pedem que as pessoas fiquem atentas aos principais sintomas dessa doença, como náuseas com vômito, febre, dor de cabeça intensa e rigidez na nuca. Ao perceber tais sintomas a pessoa deve procurar rapidamente um posto de saúde ou o hospital.

Meningite é uma inflamação das meninges, aguda ou crônica, quase sempre de origem infecciosa.

