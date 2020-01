Uma pessoa morre e outras cinco ficam feridas em acidente de carro em Nova Timboteua, nordeste do Pará

(Foto:Ilustrativa)- Lucas Augusto Souza de Oliveira, de 24 anos, estava dirigindo o carro quando foi atingido por outro veículo, que vinha no sentido contrário. O causador da colisão fugiu e ainda não foi encontrado.

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente na PA-342, no município de Nova Timboteua, no nordeste do Pará. De acordo com informações divulgadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária nesta quarta-feira (8), Lucas Augusto Souza de Oliveira, de 24 anos, estava dirigindo o carro quando foi atingido por outro veículo, que vinha no sentido contrário. O motorista causador da colisão fugiu e ainda não foi localizado.

Ainda de acordo com o Batalhão de Policia Rodoviária, o acidente foi registrado distante da zona urbana de Nova Timboteua. Uma testemunha disse aos policiais que o carro que causou o acidente teria saído do acostamento sem sinalizar. Nesse momento, o carro com a família vinha no sentido contrário e ocorreu a colisão.

Por G1 PA — Belém

08/01/2020 10h40

