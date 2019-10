Uma senhora do Distrito Moraes de Almeida está perdida em Santarém.

Fonte: Blog do justiceiro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela está na Casa da Sra.Idaci, mas não lembra onde fica. Saiu para fazer uma compra e não sabe retornar. No momento, encontra-se no bairro Caranazal.

Foto:Facebook – Conforme publicou no Facebook o Blog do Justiceiro a Senhora Maria Helena Mariana , chegou ontem em Santarém.

