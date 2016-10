Uma tonelada de pescado apreendido será incinerado nesta terça-feira

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) fará nesta terça-feira (18) a destruição de cerca de uma tonelada de pescado. A carga foi apreendida na última quarta-feira (12) nas proximidades de Belém, por uma equipe da Polícia Militar Fluvial.

O pescado vinha de Santarém e possuía documentação irregular. A destruição será às 15h, na Reciclagem do Pará (Repar), que fica no distrito de Icoaraci, em Belém. Adepará já realizou a inspeção da carga apreendida, que foi considerada inapropriada para consumo humano, por isso, o pescado será incinerado.

Segundo o diretor de Defesa e Inspeção Animal da Adepará, Jefferson Oliveira, a nota fiscal apresentada pelo transportador informava apenas uma carga de cerca de 400 quilos de pescado, ou seja, não correspondente à carga real, que é de cerca de uma tonelada. “A nota fiscal ainda estava endereçada a um estabelecimento comercial tipo restaurante, o que fere a legislação sanitária vigente. Segundo a Instrução Normativa nº 4, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a carga deveria estar endereçada a um estabelecimento com Serviço de Inspeção Estadual (Sie) ou Serviço de Inspeção Federal (Sif), contando o Registro Geral de Pesca (RGP)”, explicou.

