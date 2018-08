Uma tonelada e meia de droga apreendida no PA pode valer R$ 150 milhões no mercado europeu, diz PF

Droga apreendida (Foto: Polícia Federal)Polícia Federal do Pará apreende uma tonelada e meia de cocaína em caminhões

Segundo a Polícia Federal, essa carga foi a maior já apreendida no Pará. A cocaína, em sua forma mais pura, tinha como destino países da Europa. A PF disse que as investigações estão no início.

O valor da cocaína apreendida na operação policial realizada neste sábado (25) em Barcarena, no nordeste do estado, pode chegar a R$ 150 milhões no mercado europeu, informou a Polícia Federal na tarde deste domingo (26). Segundo a PF, foi apreendida uma tonelada e meia de droga, ou seja, 1.558 kg de cocaína em sua forma mais pura, que tinha como destino países da Europa.

Os policiais disseram que foram informados pela DEA de que haveria uma situação de tráfico de drogas em Vila dos Cabanos, distrito de Barcarena, e começaram a investigar. Os policiais encontraram uma casa onde a droga estava armazenada, e monitoraram o local por um mês. Neste sábado eles prenderam duas pessoas em flagrante – um paraense e outro do Suriname, que já tinha sido preso por tráfico de drogas no Ceará, em 2000.

Duas caminhonetes usadas para levar a carga até a embarcação também foram apreendidas. A PF disse que as investigações estão no início e ainda não sabe a origem e os destinos específicos dessa droga, que iria de barco para a Europa, segundo a apuração inicial.

Segundo a Polícia Federal, essa carga foi a maior já apreendida no Pará. A operação contou com o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os presos foram autuados por tráfico internacional de droga e estão à disposição da Justiça Federal.

Operação da Polícia Federal foi realizada na noite de sábado (25) e contou com o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Por G1 PA, Belém

