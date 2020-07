UNAMA realiza Jornada Acadêmica Digital

Encontro on-line terá cursos práticos remotos de atualização das habilidades fisioterapêuticas

Será realizada em Santarém a I Jornada Acadêmica Digital de Habilidades Profissionais da Fisioterapia da UNAMA – Centro Universitário da Amazônia. A atividade acontece entre os dias 13 e 17 de julho, por meio da plataforma digital da Microsoft Teams, sempre a partir das 8h.

O encontro tem objetivo de discutir e atualizar acadêmicos de fisioterapia dentro deste novo cenário pós-pandemia. Além disso, o evento também irá promover cursos práticos remotos de atualização das habilidades fisioterapêuticas necessários para os estágios supervisionados I e II do curso de Fisioterapia da UNAMA.

De acordo com o coordenador do curso, Diego Sarmento, as atividades irão abrir um debate sobre a nova forma de se trabalhar, por meio dos atendimentos remotos e campos de novas doenças. “Esta jornada acadêmica foi pensada para repassar aos estudantes este novo cenário nos campos de estágio da Fisioterapia, caracterizado pelo atendimento remoto, novas doenças, cuidados com a saúde coletiva e habilidades fisioterapêuticas”, ressaltou.

O evento reunirá diversos fisioterapeutas para debater este novo cenário. Ao longo da semana, os profissionais apresentarão a experiência em teleconsulta e telemonitoramento, descrevendo o perfil do paciente beneficiado, formas de avaliação, estrutura da sessão à distância e cuidados durante a prática remota.

Os alunos interessados devem se inscrever por meio do link. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (93) 99113-5354 ou pelo e-mail: fisioterapia@fit.br.

Por:Lana Caroline Marques Mota

