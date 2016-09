União dá isenção a empresas e gera 2 mil empregos

O anúncio da concessão de incentivos fiscais a empresas instaladas no Pará, com recursos que somam cerca de R$ 21 milhões, foi avaliado como um desafio cumprido pelo Grupo de Trabalho para o desenvolvimento da Região Amazônica, instituído pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

A entrega dos documentos necessários para adquirir a redução no imposto de renda na Receita Federal – ocorreu na manhã de ontem, na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), em Belém. A expectativa é de que, com isso, o Estado abra cerca de 1.800 novos postos de trabalho. O ministro Helder avalia os incentivos fiscais concedidos pela Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), como uma vitória para o setor industrial e a população. “Estamos construindo um ambiente de convergência, entre as políticas do Governo e das demandas de quem deseja investir”, explica. O presidente da Fiepa, José Conrado, vê a concessão como um progresso para o setor. “A classe empresarial está satisfeita. Estão sendo resolvidas demandas de anos”, diz.

EMPRESAS

A Empresa Paraense de Transmissão de Energia (Etep) foi beneficiada na Redução Fixa do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). “Este investimento é fundamental, pois trata-se de energia, que é um bem útil à população, e traz impactos nos empregos”, avalia Rosivaldo dos Santos, consultor da Etep.

Além da Etep, a empresa Masterboi recebeu um incentivo que concederá o abatimento de 75% do valor total do imposto futuro. A empresa White Martins também foi contemplada na modalidade de Devolução de Recursos do Reinvestimento do IPRJ, permitindo que 30% do imposto seja aplicado em projetos de modernização ou aquisição de equipamentos.

