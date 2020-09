União é derrotado pelo Goiânia no Brasileirão Série D

O União de Rondonópolis amargou a primeira derrota no Brasileirão Série, esta tarde, para o Goiânia jogando no estádio Luthero Lopes, em partida válida pela segunda rodada da competição. A equipe do estado de Goiás marcou 2 e os donos da casa descontou fazendo um.

Aos 22 do primeiro tempo, Dugaia aproveitou falha do goleiro Neneca e abriu placar. O União descontou aos 31 minutos, com Dinei, que bateu firme e rasteiro no canto direito do goleiro Matheus.

Já nos 14 minutos do segundo tempo, o Goiânia ampliou com Caio Wilker que aproveitou sobra da defesa. O gol que garantiu os três pontos da rodada foi marcado por Bruno Bahia de cabeça.

O próximo confronto do União será contra o Vitória-ES, no estádio Luthero Lopes, na quarta-feira (30), às 16h. Já o Goiânia encara o Águia Negra, no estádio Valdeir Oliveira, às 18h, no mesmo dia.

Conforme Só Notícias já informou, Operário Várzea-grandense também não conseguiu suportar a pressão do Goianésia e acabou sendo derrotado por 2 a 0, esta tarde, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. O primeiro gol do confronto foi marcado no segundo tempo de jogo por Zizu de cabeça. Airton aplicou o marcador no final do jogo.

Por:Só Notícias (foto: reprodução)

