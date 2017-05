União empata com Luziânia e segue na liderança do grupo na Série D

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (Thiago Mattos/arquivo) -O União de Rondonópolis acaba de empatar em 1 a 1, com o Luziânia, do Distrito Federal. A partida foi no estádio Serra do Lago. O time de Mato Grosso, abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo. Édson de cabeça mandou a bola para o fundo do gol de Léo Rodrigues: 1 a 0, para o União. A resposta veio aos 16 minutos, em uma cobrança de falta de Kaká, do Luziânia chutou sem dar chance para o goleiro Ronaldo.

Com o resultado o União é líder do grupo A11, com 4 pontos, empatado com o Luziânia, que só perde pelo saldo de gols. O próximo jogo será no dia 5 de junho, contra o Aparecidense, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

