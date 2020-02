União perde para o Atlético-GO e dá adeus à Copa do Brasil

Mais um representante de Mato Grosso na Copa do Brasil 2020 acaba de ser eliminado. Há pouco, o União perdeu para o Atlético-Goianiense, em casa, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. A partida terminou 1 a 0 para os visitantes.

O União sofreu com as jogadas ofensivas do adversário no primeiro tempo. A grande chance da primeira etapa, no entanto, foi dos donos da casa, com Jean Carlos, aos 48. Logo no início do segundo tempo, porém, Matheuzinho fez o gol que deu a vitória ao Dragão.

Na próxima fase da Copa do Brasil, os goianos irão enfrentar o Santa Cruz, que, nesta quarta-feira, eliminou os mato-grossenses do Operário de Várzea Grande. A data da partida ainda não foi divulgada.

Já o União volta as atenções para o Campeonato Mato-grossense. Neste domingo (9), a equipe vai a Barra do Garças, enfrentar o Araguaia, no estádio Zeca Costa. O Colorado é vice-líder do Estadual, mas tem um jogo a menos. Até agora, conquistou nove pontos em três jogos e segue 100% na competição.

Além do Operário e do União, o Luverdense também já deu adeus à Copa do Brasil, após perder por 3 a 1 para o Bahia de Feira de Santana, nesta quarta-feira. Desta forma, o Cuiabá seguirá como único representante do Estado na competição. Por ter vencido a Copa Verde no ano passado, o Dourado entrará direto na fase de oitavas de final.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

06/02/2020 22:32

