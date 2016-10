Única mulher eleita vereadora em Caruaru gastou apenas R$ 21 com campanha

Estamos tão acostumados com campanhas milionárias durante as eleições, que até nos surpreendemos quando encontramos um candidato que ganhou os votos simplesmente através da confiança das pessoas. E quando esse candidato se torna a única mulher eleita vereadora em uma cidade, a história fica ainda mais interessante!

Foi esse o caso da vereadora Maria Jose Galdino da Silva, mais conhecida como Zezé Parteira. Ela foi eleita pelo PV para a Câmara de Caruaru, em Pernambuco, e será a única mulher vereadora no município a partir de 2017.

Zezé fez o seu primeiro parto aos 18 anos e não parou mais. Hoje, ela vive na zona rural de Caruaru e, aos 59 anos, arrecadou os 945 votos necessários para se eleger na cidade gastando apenas R$ 21. O valor teria sido gasto para tirar a foto da campanha, segundo informações do NE10.

Mas a história de Zezé prova que os votos foram mais do que merecidos. De acordo com o site Mulheres da Terra, ela trabalharia como parteira sem receber remuneração, já que a maioria das famílias atendidas não possui renda para pagar os serviços. Hoje, ela realiza cerca de 45 partos por ano em sua própria casa, que já virou uma espécie de posto de saúde improvisado na comunidade.

Tanto é que, há 15 anos, Zezé foi contemplada com o posto de Agente de Saúde Comunitária e passou a receber um salário mínimo para exercer sua função. Agora, além de cuidar da saúde dos moradores, ela também irá aumentar a representatividade no legislativo municipal e, espera-se, poderá seguir impactando um número ainda maior de pessoas em Caruaru.

