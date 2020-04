Unidades prisionais do Pará ganham ações de combate ao Covid-19

Seap investe em medidas que melhoram a circulação de ar (Foto:Ascom/Seap)

O combate ao coronavírus também está em execução no sistema penitenciário do Pará. Aderindo a sugestões da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) instalou ventiladores de alta potência para itensificar a circulação do vento nas unidades, permitindo maior qualidade no ar.

A Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI) foi a primeira a receber os equipamentos. 16 ventiladores foram instalados para aumentar a circulação do vento dentro dos blocos carcerários. Além dos ventiladores, furos estão sendo feitos nas paredes dos blocos.

Seap e Sespa estabeleceram protocolo de segurança em combate ao novo coronavírus.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

