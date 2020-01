Unifesspa oferece 1,4 mil vagas no Sisu para cinco cidades paraenses

(Foto:Reprodução) – As vagas para os 42 cursos de graduação são disputadas por candidatos de todo o Brasil

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) anunciou que vai ofertar 1.450 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2020.1). As vagas para os 42 cursos de graduação são disputadas por candidatos de todo o Brasil, em especial os da região sul e sudeste do Pará e estados vizinhos como Tocantins e Maranhão.

A Unifesspa está presente em cinco cidades paraenses: Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu e Xinguara.

Vagas

Na pesquisa por vagas disponibilizada no site do Sisu (sisu.mec.gov.br), alguns cursos ofertados pela Unifesspa aparecem com divergência nas informações sobre turnos ou número de vagas ofertadas. A Universidade esclarece que, os candidatos não precisam se preocupar, pois trata-se de um problema técnico com o sistema de gestão do Sisu.

No campus sede, em Marabá, são ofertadas 970 vagas. Em Rondon do Pará, a Unifesspa oferece 40 vagas para cada um dos três cursos de bacharelado existentes. Em São Felix do Xingu também serão oferecidas 40 vagas. No campus de Santana do Araguaia, a Unifesspa vai abrir novas turmas com 70 vagas. E em Xinguara, são ofertadas 140 vagas em quatro cursos.

A Unifesspa informou que assim como outras universidades que tiveram os mesmos problemas, foi orientada a manter oferta no SiSU e publicar edital próprio com número de vagas e turnos corretos. De acordo com a Universidade, os candidatos devem considerar o que foi estabelecido no edital, publicado na página oficial da Unifesspa, mesmo que no site do Sisu esteja diferente.

Inscrições

As inscrições no Sisu começam no próximo dia 21 e terminam no dia 24 de janeiro. As notas de corte serão divulgadas nos dias 22, 23 e 24 de janeiro a partir de 0h.

O resultado da chamada regular será a partir do dia 28 de janeiro. Pode fazer a inscrição no Sisu, no primeiro semestre de 2020, o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e que tenha concluído o Ensino Médio.

