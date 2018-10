Universitário que caiu de ponte com caminhonete é encontrado morto em rio de MT pelos bombeiros

Leandro Camargo, de 22 anos, participava de um almoço com a turma da faculdade para marcar os 100 dias que faltam para o término do curso, segundo os bombeiros.Carro do estudante ficou parcialmente submerso ao cair no rio em MT — Foto: Corpo de Bombeiros-MT/Divulgação

O corpo do estudante de agronomia Leandro Camargo Obregão, de 22 anos, foi localizado nesta segunda-feira (29), no Rio Ferro, em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá. Ele estava desaparecido desde sábado (27), desde que caiu da ponte com a caminhonete que conduzia, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunhas, Leandro viajava de Sorriso, a 420 km da capital, para a comunidade de Água Limpa, na zona rural de Nova Ubiratã, onde morava com a família.

Ele trafegava pela MT-242 e, ao passar pela ponte sobre o Rio Ferro, perdeu o controle do veículo e caiu no rio.

Pessoas que passavam pelo local disseram aos bombeiros que tentaram ajudar e até entraram no rio, mas não encontraram o estudante.

A família foi informada e esteve no local e reconheceu o veículo de Leandro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o estudante tinha participado de um almoço que marcava os 100 dias para a conclusão do curso.

O veículo ficou parcialmente submerso e foi retirado do rio no domingo, com a ajuda de um guincho, porém, o estudante continuava desaparecido.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Por G1 MT

