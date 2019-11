Universitários podem concorrer a prêmio de R$ 5 mil, saiba como participar

Prêmio Capes Talento Universitário recebe inscrições até dia 12 de novembro

Com o objetivo de reconhecer e premiar mil estudantes com os melhores desempenhos em uma prova de conhecimentos gerais, o vai dar R$ 5 mil para os inscritos que tiverem os melhores resultados. Para isso, é necessário realizar a inscrição até as 23h59 da próxima terça-feira, 12 de novembro, através do portal do Prêmio.

Podem participar alunos de instituições públicas, privadas ou militares, independentemente de cursarem modalidades presencial ou a distância. Para tanto, o estudante precisa ser brasileiro, ter iniciado a graduação em 2019 e ter realizado o Enem em 2017 ou 2018. Além disso, não pode ter débito, de qualquer natureza, com a Capes, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou outras agências ou instituições de fomento à pesquisa.

No portal, é preciso clicar em “Primeiro acesso do candidato” e, em seguida, informar CPF, data de nascimento e e-mail pessoal. Após o procedimento, uma senha será criada e enviada ao e-mail informado. O cadastro serve para o candidato acessar o protocolo de participação, a confirmação da inscrição e saber o local de prova.

Uma prova de 80 questões de múltipla escolha será aplicada pela Capes, por meio da Cesgranrio, em 8 de dezembro, à tarde, em 60 municípios brasileiros, localizados nas 27 unidades da Federação.

O resultado será divulgado no primeiro semestre de 2020. Além de valorizar e premiar os melhores estudantes, o Prêmio Capes Talento Universitário vai subsidiar estudos e pesquisas da Capes para a formulação de políticas públicas para a educação superior.

