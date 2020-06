UPA acumula corpos e até prefeito atende pacientes em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na segunda-feira (1), o prefeito de Santarém inaugurou uma usina de gases medicinais, que vai funcionar dentro do hospital municipal. A intenção é fazer o processamento de oxigênio usado no tratamento dos pacientes da cidade. Será possível produzir 30 metros cúbicos de oxigênio por ora, o que deve atender simultaneamente 40 pacientes.

Com 46.473 casos confirmados e 3.245 óbitos, o Pará tem 80% dos leitos estaduais de UTI ocupados – está entre os dez estados brasileiros com taxa de ocupação acima de 80%.

O morador precisa andar com CPF; quem tem no final número ímpar não pode circular num determinado dia e é orientado a voltar pra casa, se abordado na fiscalização.

Diante da alta de casos, com colapso nas UTIs da cidade, Santarém chegou a ter lockdown, com total restrição da circulação de pessoas até o último dia 31.

Santarém está com 100% dos 48 leitos de UTI ocupados no hospital regional, e há 60 pacientes graves na fila, esperando uma vaga. Só nesse hospital, há hoje 51 profissionais de saúde afastados porque foram infectados pelo novo coronavírus.

A unidade não tem UTI, mas salas de estabilização montadas para pacientes com quadros mais delicados. Os casos graves que requeiram internação em UTI são transferidos para o Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará; o Hospital de Campanha de Santarém recebe pacientes de baixa e média complexidade.

Tornou-se rotineiro o acúmulo de corpos em um dia de plantão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santarém, no oeste do Pará. Nesta quarta-feira (3), eram oito suspeitas de serem vítimas da Covid-19 que esperavam a remoção para os cemitérios da cidade.

