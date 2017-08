URGENTE: Sitiante é encontrado em pedaços após ser morto por onça na linha Triunfo, em Rondônia

(Imagem Ilustrativa)

O sitiante Isaías Pereira da silva foi atacado e morto possivelmente por uma onça no distrito de Triunfo (Candeias do Jamari), na linha 623, na altura do quilômetro 13. De acordo com informações preliminares, há dois dias seu Isaías teria ido ao fundos de sua propriedade verificar uma lagoa que estava secando quando foi atacado.

Parte do corpo, pescoço e braço teriam sido comidos pelo animal. A perícia da Polícia Civil está indo para o local.

Isaías é morador antigo da região e estava em sua propriedade na companhia de um sobrinho, os demais parentes haviam se deslocado para Porto Velho.

Fonte: planetafolha.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

