Urnas eletrônicas são preparadas para o segundo turno.

Começou ontem, pelas 28ª e 76ª zonas eleitorais, a preparação das urnas que serão utilizadas no segundo turno das eleições desse ano, em Belém. Nessa fase, os equipamentos de votação recebem as cargas com informações relativas ao pleito, como dados da seção (relação dos eleitores) e dos candidatos (relação dos que estão na disputa com seus respectivos números).

“É um trabalho simples. A preparação em cada urna dura entre 10 e 15 minutos, mas são preparadas várias urnas ao mesmo tempo”, explicou o juiz eleitoral Max Ney do Rosário Cabral, titular da 76ª Zona Eleitoral.

Na ocasião, além de verificar o bom funcionamento dos equipamentos, houve uma simulação de votação, com a escolha de duas urnas em cada zona, como forma de se certificar quanto ao registro correto dos votos computados no aparelho. “Para evitar qualquer problema no dia da eleição”, ressaltou o magistrado.

Ontem, receberam as cargas com os dados do pleito as urnas que serão utilizadas em 412 seções, das zonas 28 e 76. Ao todo, nesse segundo turno, 3.511 urnas serão utilizadas nas mais de 2,5 mil seções de Belém, sendo que 521 são urnas de contingência – que podem substituir as que são utilizadas na seção, em caso de defeito irrecuperável, de acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

Todo o trabalho de preparação dos equipamentos de votação está concentrado no Depósito de Urnas do TRE, em Ananindeua. Pela escala divulgada pelo Tribunal, hoje, será a preparação das urnas utilizadas nas seções pertencentes à 96ª e 77ª zonas. No sábado, o trabalho continua novamente pela 96ª e ainda 98ª e 30ª zonas. Domingo será a vez da 1ª e 95ª zonas e, na segunda, a preparação das urnas se encerra pelas 29ª e 73ª.

Por causa, principalmente, de boatos que costumam se espalhar nas eleições, como a de que algum eleitor votou em um determinado candidato, mas apareceu a foto de outro, a Justiça Eleitoral convida e até orienta que as coligações acompanhem esse trabalho de preparação das urnas, principalmente para verificar as demonstrações de votação nas urnas selecionadas aleatoriamente.

No momento em que O LIBERAL conversou com o juiz da 76ª zona eleitoral, na manhã de ontem, porém, nenhum representante das coligações que estão no segundo turno em Belém tinha aparecido ainda no Depósito de Urnas. “Eles, geralmente, só aparecem no dia da eleição. Quando tem essa preparação, nunca aparecem”, declarou Max Ney do Rosário Cabral.

Além dos juízes das zonas, os trabalhos são acompanhados por servidores da Justiça Eleitoral, técnico de urnas e promotores eleitorais.

