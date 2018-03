Uruará-Técnico de provedor de internet morre em queda de torre de rádio, outro fica ferido

Ele fez Self Minutos antes do acidente.

Uma tragédia tirou a vida de um trabalhador na cidade de Uruará, sudoeste do Pará, na tarde desta terça-feira, 13, quando o mesmo fazia manutenção numa antena de um provedor de internet em cima da torre de transmissão pertencente a Rádio Regional FM.

O acidente ocorreu por volta das 15 horas e 10 minutos, Marcos Jefferson Santos, 22 anos, ficou preso embaixo das ferragens da torre e morreu na hora.

Outro trabalhador, Rodrigo Santana, também trabalhava na torre e ficou gravemente ferido, o mesmo foi socorrido por populares e posteriormente levado para o Hospital Municipal de Uruará (HMU) onde foi submetido a procedimento cirúrgico e segundo as informações colhidas no hospital, o paciente não corre risco de morte, apresentando um quadro clínico estável. Rodrigo precisou de doação de sangue tipo O+ e várias pessoas atenderam ao chamado comparecendo ao hospital municipal para doar sangue. As duas vítimas eram funcionários de um provedor de internet do município e estavam a cerca de 20 metros de altura quando o acidente aconteceu.

O corpo de Marcos Jefferson foi removido do local do acidente por um agente funerário e encaminhado para exames cadavéricos e posteriormente foi entregue aos familiares para os procedimentos fúnebres. A família do mesmo ficou extremamente abalada com a morte precoce e inesperada do ente querido.

A causa do acidente ainda é desconhecida. O que provocou a queda da torre ainda é ignorado. Foto que teria sido Tirada momentos Antes do acidente O local é um cerra afastada da área urbana, ao nordeste do centro urbano.

As polícias Civil e Militar estiveram no local coletando as primeiras informações, o delegado Walison Damasceno disse se tratar de um acidente de trabalho. “Os dois trabalhadores estavam realizando a manutenção na parte de internet de uma determinada empresa, eles estavam em cima da torre que acabou cedendo e os dois vieram a cair, sendo que infelizmente um veio a óbito. Toda a torre veio abaixo e nós estamos apurando aqui para tentar entender o motivo como ocorreu esse rompimento dessa estrutura. A princípio trata-se de um caso de acidente de trabalho” asseverou o delegado.

A rádio regional FM, através de sua direção, expressou profundo pesar pelo triste fato ocorrido. “Nos solidarizamos com a família do jovem Marcos Jefferson, nesse momento de profunda dor. Estamos todos muito abalados e extremamente tristes. Nossas condolências aos familiares e amigos”.

Chega a ser irônico como uma tragédia desta nos surpreende, sendo que a torre de transmissão da emissora de rádio colabora levando as ondas sonoras da Regional FM aos lares de milhares de famílias, conduzindo alegria, descontração e companheirismo, mas desta forma enchendo os corações de todos nós de muita tristeza e pesar.

A torre ficou parcialmente destruída e a Regional FM já iniciou os trabalhos de recuperação e deve ter seu sinal de transmissão restabelecido nos próximos dias.

