Uruguaio é regularizado na CBF e já pode defender o Cuiabá hoje pela Série B

O lateral-esquerdo Lucas Hernández, de 28 anos, foi regularizado está manhã, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está apto a defender o Cuiabá Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo jogo do Dourado é neste sábado, na Arena Pantanal, às 15h30, diante do Oeste, pela 10º rodada da competição nacional.

Hernández reforça o setor defensivo da equipe. Vindo de empréstimo do Atlético (MG), onde foi campeão estadual. Nascido em Montevidéu, onde defendeu o Wanderes (2012-2013) e o Peñarol (2017-2019), Lucas foi contratado pelo Atlético-MG no início do ano.

No continente sul-americano, o uruguaio foi bicampeão nacional pelo Peñarol, disputou a Taça Libertadores por dois anos seguidos e a Copa Sul-Americana em 2018, 2019 e 2020.

Por:Só Notícias/David Murba (foto: assessoria/arquivo)

