Uso de máscaras passa a ser obrigatório para quem precisar sair de casa em Marabá, no Pará

Medida já é recomendada, mas passa a ser obrigatória a partir da próxima segunda, 4. Isolamento domiciliar ainda é a principal forma de combater o vírus.

Prefeitura de Marabá publica decreto que obriga a utilização de máscara na cidade

Assim como em Belém, o uso de máscaras passou a ser obrigatório em Marabá, no sudeste do estado. Um novo decreto da Prefeitura Municipal publicado nesta sexta (1º) determina a obrigatoriedade do uso a partir da próxima segunda (4), como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Os órgãos de saúde, no entanto, recomendam que a única medida comprovadamente eficaz para controlar a transmissão é o isolamento domiciliar.

O uso de máscaras já era recomendado em locais públicos de Marabá e a prefeitura cobrava a utilização para entrada em estabelecimentos comerciais.

Em nota, a prefeitura informou que quem descumprir a medida pode pagar multa de R$18,48 para pessoas físicas e até R$184 em casos mais graves, como estabelecimentos que deixam pessoas entrar sem máscaras ou não disponibilizam para os funcionários.

A fiscalização, segundo a nota, deve ser definida até a próxima segunda. O trabalho deve ser feito pela vigilância sanitária e secretaria de segurança institucional.

Marabá tem 42 casos confirmados de Covid-19 e 6 mortes, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública. A letalidade da doença é de 14,29%.

Por G1 PA — Belém

01/05/2020 17h44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...