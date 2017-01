USP não preencheu 45,3% das vagas oferecidas por Enem

Este é o primeiro ano em que o processo de seleção da universidade utiliza o concurso do governo

A Universidade de São Paulo (USP) teve 54,7% das vagas preenchidas reservadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Este é o primeiro ano em que seleção para os cursos de graduação utiliza o concurso do governo.

Segundo informações do G1, das 1.489 vagas que foram oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2016, somente 814 foram preenchidas por candidatos do Enem. No entanto, o professor Antonio Carlos Hernandes, pró-reitor de Gradução da Universidade declarou que a experiência foi positiva.

“A avaliação é muito positiva, o que levou a Pró-Reitoria de Graduação a incentivar o ingresso de mais unidades no processo de 2017 e o aumento no número de vagas destinadas exclusivamente ao Sisu”, disse.

Fonte: Notícias ao minuto.

