Usuários do WhatsApp terão 2 minutos para apagar mensagens enviadas

Muitas vezes enviamos mensagens através do WhatsApp e, por algum motivo, nos arrependemos. Para estes casos, uma boa notícia: o WhatsApp está testando uma função que permitirá que os usuários com peso na consciência apaguem a mensagem que já foi enviada. Vale notar que a função é válida somente se a mensagem ainda não foi lida pelo destinatário.

Na primeira vez em que o recurso foi disponibilizado, o tempo limite para apagar um texto era de 29 minutos, agora, porém, a brincadeira é mais rápida. O usuário terá apenas dois minutos para desistir de enviar a mensagem e evitar possíveis constrangimentos.

A diferença agora, com a novidade, além do menor tempo para apagar o conteúdo, é que até então, ao apagar um texto enviado, a mensagem apenas desaparecia da conversa, porém, não sem deixar rastros. Por exemplo, caso o usuário apagasse algo que tenha enviado hoje, o conteúdo iria desaparecer apenas da sua tela, porém, ficaria visível para quem foi enviada.

Com a mudança, as mensagens poderão ser deletadas de vez, em definitivo, tanto da tela do usuário quanto do destinatário. Deste modo, fica totalmente impossível de ler o que foi mandado. O único inconveniente é que quem recebeu o conteúdo, e que foi apagado pelo remetente, irá receber um alerta de mensagem deletada.

Quem quiser testar o recurso antecipadamente há uma opção: fazer parte do programa de betas e ficar atento a cada atualização do aplicativo. Caso o recurso seja bem aceito, ele poderá chegar à versão final. Vamos torcer que sim, claro, pois quem nunca enviou uma mensagem e se arrependeu!

