Utilidade Publica- Beneficiários do Bolsa Família do Jucelândia, Nego Bento e Cerro Azul devem realizar pesagem dia 31

A Secretaria da Saúde de Novo Progresso, através da Vigilância em Saúde Alimentar e Nutricional, convocou os beneficiários do programa Bolsa Família para que compareçam a Unidade de Saúde de sua área o mais breve possível. Os mesmos precisam cumprir a condicionalidade da saúde “pesagem”.

O cronograma é extenso e começa esta semana. As famílias que pertencem aos Bairros Jucelândia, Nego do Bento e Cerro Azul deverão comparecer na sexta-feira dia 31 de agosto, das 07h às 10h e 13h as 16h na Igreja Assembléia. A partir do dia 04 de setembro o roteiro segue, dividido por setores e bairros atendidos pelos UBS Unidade Básica de Saúde mais próximo.

O objetivo principal da pesagem, que ocorre mediante a apresentação da caderneta de vacinação e cartão da gestante, é realizar o acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários do Bolsa Família.

A pesagem é um dos requisitos obrigatórios para a manutenção do benefício e precisa ser cumprida duas vezes por ano, sendo uma no primeiro e outra no segundo semestre. Devem ser pesadas mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de sete anos e gestantes.

Os outros requisitos são: manter atualizado o calendário de vacinação das crianças de sete a sete anos; matricular crianças e adolescentes de seis a 17 anos na escola; frequência escolar mínima de 85% (alunos de 6 a 15 anos) e 75% (16 a 17 anos); recadastramento dos dados a cada dois anos no Centro de Referência (Cras) em Assistência Social e CadÚnico.

Serviço:

Quem precisa pesar: Mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de sete anos e gestantes.

O que levar: Carteira de vacina e carteira de gestante.

